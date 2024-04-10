Жители Сочи могут предложить варианты благоустройства Приморской набережной

На градсовете рассмотрели вопрос вовлечения местных жителей в реализации проектов по созданию общественных пространств.

Сейчас на Приморской набережной реализуют проект модернизации берегоукрепительных гидротехнических сооружения. Там предусмотрены современные волнорезы из природного камня, чтобы защитить пляжи и инфраструктуру от штормов.

Сейчас разрабатывают документацию по второму этапу благоустройства. До 23 апреля на курорте будет проходить опрос, на основе которого проанализируют все предложения и проведут предпроектный семинар. Пройти опрос можно по ссылке.

Второй этап предполагает создание берегоукрепительного сооружения протяженностью 1,3 тыс. метров с расширением пляжной полосы, а также благоустройство набережной с прогулочной зоной, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: на набережной в Адлерском районе Сочи приведут в порядок зону променада.