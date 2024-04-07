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На набережной в Адлерском районе Сочи приведут в порядок зону променада

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-naberezhnoj-v-adlerskom-rajone-sochi-privedut-v-poryadok-zonu-promenada
На набережной в Адлерском районе Сочи приведут в порядок зону променада
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Такое поручение 7 апреля во время утреннего обхода дал глава города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что брусчатка должна быть в единой цветовой гамме, а вывески – соответствовать общей архитектурной концепции.

«За оставшееся до лета время обновим входные группы и проходы, которые ведут на пляж из микрорайонов. Добавим фотозоны», — написал мэр Сочи в Telegram.

Он добавил, что нестационарные торговые объекты, которые закрывают вид на море, перенесут в другие места. Также, где это возможно, территорию променада расширят.

«Развиваем концепцию чистого неба — электропровода на Адлерской набережной тоже спрячем под землю», — отметил Копайгродский.

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