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Мэр Краснодара: закрытую набережную в Юбилейном восстановят к лету

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-zakrytuyu-naberezhnuyu-v-yubilejnom-vosstanovyat-k-letu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мэр Краснодара: закрытую набережную в Юбилейном восстановят к лету
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об обновлении прогулочной зоны в районе Рождественской набережной глава города Евгений Наумов сообщил 5 апреля.

Работы по восстановлению пешеходной части набережной в Юбилейном начали по поручению мэра. Там уже полностью демонтировали старый тротуар, вплоть до основания — на 1,5 метра вниз.

«После сделают новое основание и бетонное покрытие, в дальнейшем уложат плитку. Работы должны пройти с максимально бережным отношением к деревьям», — написал Наумов в Telegram.

Глава краевого центра добавил, что ограждение набережной покрасят во время субботников с участием местных жителей.

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