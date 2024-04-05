Мэр Краснодара: закрытую набережную в Юбилейном восстановят к лету

Об обновлении прогулочной зоны в районе Рождественской набережной глава города Евгений Наумов сообщил 5 апреля.

Работы по восстановлению пешеходной части набережной в Юбилейном начали по поручению мэра. Там уже полностью демонтировали старый тротуар, вплоть до основания — на 1,5 метра вниз.

«После сделают новое основание и бетонное покрытие, в дальнейшем уложат плитку. Работы должны пройти с максимально бережным отношением к деревьям», — написал Наумов в Telegram.

Глава краевого центра добавил, что ограждение набережной покрасят во время субботников с участием местных жителей.

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