Мэр Краснодара: закрытую набережную в Юбилейном восстановят к лету
Об обновлении прогулочной зоны в районе Рождественской набережной глава города Евгений Наумов сообщил 5 апреля.
Работы по восстановлению пешеходной части набережной в Юбилейном начали по поручению мэра. Там уже полностью демонтировали старый тротуар, вплоть до основания — на 1,5 метра вниз.
«После сделают новое основание и бетонное покрытие, в дальнейшем уложат плитку. Работы должны пройти с максимально бережным отношением к деревьям», — написал Наумов в Telegram.
Глава краевого центра добавил, что ограждение набережной покрасят во время субботников с участием местных жителей.
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