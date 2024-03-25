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Территорию за Цветочными часами начали благоустраивать в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/territoriyu-za-tsvetochnymi-chasami-nachali-blagoustraivat-v-krasnodare
Территорию за Цветочными часами начали благоустраивать в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Объект на пересечении улиц имени Гаврилова и Красной — одно из ключевых мест в кубанской столице. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об этом 25 марта.

Глава города рассказала, что в дизайн-проекте установка малых архитектурных форм, освещения, а также озеленение с автоматическим поливом. Приводят в порядок объект будут в светлое время суток с соблюдением всех норм и правил, чтобы не мешать жителям близлежащих домов.

«Это благоустройство станет ярким примером того, как надо делать после сноса заброшенных объектов», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кошмаром назвал заброшенный рынок за Цветочными часами мэр Краснодара. Глава кубанской столицы добавил, что «жуткие» торговые ларьки уберут с этой территории. После этого проведут благоустройство.

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