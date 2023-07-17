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Жители Сочи: аллея Героев СВО должна появиться в парке имени Фрунзе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-sochi-alleya-geroev-svo-dolzhna-poyavitsya-v-parke-imeni-frunze
Жители Сочи: аллея Героев СВО должна появиться в парке имени Фрунзе
Фото frunze.info

Стартовавшее 7 июля голосование за будущую локацию аллеи Героев СВО в Сочи завершилось 17 июля.

В опросе поучаствовали 786 человек, в числе которых 223 человека отдали свои голоса за размещение аллеи Героев СВО на Площади Искусств, а 411 участников голосования выбрали парк имени М. В. Фрунзе.

Кроме того, сочинцы написали свои варианты размещения аллеи в комментариях. Так, они предлагают сквер на улице Театральной, площадь «Флага» перед городской администрацией, Комсомольский сквер, Цветной бульвар, сквер на улице Навагинской, а также Мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни». Пожелания участников голосования будут учтены, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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