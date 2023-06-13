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В Краснодаре за благоустройство сквера Леонарда Гатова проголосовали более 42,3 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-blagoustrojstvo-skvera-leonarda-gatova-progolosovali-bolee-42-3-tys-chelovek
В Краснодаре за благоустройство сквера Леонарда Гатова проголосовали более 42,3 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев 13 июня поблагодарил жителей Краснодарского края за активность в голосовании по благоустройству зеленых зон.

По словам губернатора, итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год подведены.

«Победителями стали парки, скверы, набережные и площади в наших муниципальных образованиях — городах, станицах, хуторах. Спасибо всем жителям Краснодарского края. Благодаря вашей активной жизненной позиции и с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда» мы сможем создать красивые, современные и удобные общественные пространства», — написал Кондратьев.

Лидерами голосования стали в Краснодаре сквер Леонарда Гатова — 42,3 тыс. голосов и сквер памяти героев-танкистов в поселке Колосистом — 19,5 тыс. голосов. В Ейске лидером голосования стала площадь «Первомайская» — 12 тыс. голосов. В Крымске больше всего голосов получил проект благоустройства реки Адагум — 13,5 тыс. голосов. В Кропоткине первое место заняла общественная территория в селе Лазо (9,8 тыс. голосов). В Абинском районе лидером стал сквер по проспекту Восточному (6,4 тыс. голосов). В Приморско-Ахтарском районе больше всего голосов получил проект благоустройства сквера Дружбы — 7,9 тыс.

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году завершилось 31 мая. Зеленые зоны приводят в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году в крае благоустроят 142 территории, за которые жители проголосовали в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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