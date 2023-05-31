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Кондратьев: около 700 тыс. жителей Кубани проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-okolo-700-tys-zhitelej-kubani-progolosovali-za-territorii-dlya-blagoustrojstva-v-2024-godu
Кондратьев: около 700 тыс. жителей Кубани проголосовали за территории для благоустройства в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в своих соцсетях.

«Около 700 тысяч жителей края приняли участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодарен каждому за неравнодушие к своим городам, станицам и хуторам. Вместе мы сможем сделать наши парки, скверы и набережные удобными и красивыми», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона добавил, что за последние 6 лет благодаря федеральному проекту на Кубани благоустроили почти 1,5 тыс. территорий. В этом году благоустроят 142 зеленых зоны.

В голосовании участвовали 122 проекта благоустройства улиц и зон отдыха из 44 муниципалитетов. Объекты, которые наберут больше всего баллов, обновят в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование за дизайн-проекты зеленых зон, которые благоустроят по нацпроекту в следующем году, завершается 31 мая. Проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году, жители Краснодарского края могут до полуночи 31 мая.

Отдать свой голос за общественную территорию для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» можно на интернет-платформе 23.gorodsreda.ru или на «Госуслугах».

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