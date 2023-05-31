Успеть до полуночи: на Кубани завершается рейтинговое голосование за объекты для благоустройства

Проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в 2024 году, жители Краснодарского края могут до полуночи 31 мая.

В настоящее время в Краснодаре за объекты благоустройства проголосовали порядка 90 тыс. жителей. Итоги голосования планируют подвести 2 июня.

«Призываю всех, кто еще не принял участие, сделать это. После полуночи отдать свой голос будет уже невозможно. Итоги мы традиционно подведем на заседании городской общественной комиссии. Планируем провести его уже в эту пятницу. В состав комиссии войдут представители администрации города, депутатского корпуса и общественности», — сказал замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Отдать свой голос за общественную территорию для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» можно на интернет-платформе 23.gorodsreda.ru или на «Госуслугах». В Краснодаре на голосование выдвинуты шесть объектов. Это сквер им. Гатова на улице Стасова, сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом, бульвар имени Россинского в поселке Краснодарском, сквер имени Самойленко на улице Постовой напротив Городского Сада, территория на улице Зиповской, 4/4 и сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

С 2017 года в краевой столице в рамках нацпроекта благоустроили 19 зеленых зон. В их числе две новые рекреационные территории — сквер «Садовый» и сквер имени 80-летия образования Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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