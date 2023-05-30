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В Краснодаре появится новый сквер, его назвали «Флагманский»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-poyavitsya-novyj-skver-ego-nazvali-flagmanskij?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре появится новый сквер, его назвали «Флагманский»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сквер на пересечении улиц 1 Мая, 2 Ямальской и Кирилла Россинского площадью более 32 тыс. кв. м начнут благоустраивать уже в следующем году.

«Благоустройством сквера «Флагманский» займется застройщик. Старт работ намечен на начало 2024 года», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Название для нового сквера утвердили на 57 заседании Гордумы.

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