В Краснодаре появится новый сквер, его назвали «Флагманский»

Сквер на пересечении улиц 1 Мая, 2 Ямальской и Кирилла Россинского площадью более 32 тыс. кв. м начнут благоустраивать уже в следующем году.

«Благоустройством сквера «Флагманский» займется застройщик. Старт работ намечен на начало 2024 года», — сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Название для нового сквера утвердили на 57 заседании Гордумы.

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