В Краснодаре согласовали дизайн-проект парка в поселке Индустриальном

Общественную территорию планируют создать в границах улиц Фанагорийской, Святоникольской, Ореховой и Платановой.

«После благоустройства это будет новая точка притяжения для жителей поселка — большой современный парк в Индустриальном. Сейчас на этой территории — озелененный массив площадью 4,3 га и две прилегающие аллеи протяженностью более 200 метров каждая», — рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Актив поселка Индустриального утвердил дизайн-проект благоустройства Святоникольского парка. На его территории создадут амфитеатр, перголы, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок, памп-трек и парковку на 80 машиномест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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