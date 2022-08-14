Жители Славянска-на-Кубани остались без воды из-за аварии
Происшествия
14.08.2022 15:21
Аварийное отключение воды в городе произошло днем 14 августа из-за прорыва трубы на пересечении улиц Новой и Полковой.
На месте аварии уже работают сотрудники водоканала. Восстановить подачу воды в обычном режиме в Славянске-на-Кубани планируют после 18:00, сообщает пресс-служба мэрии.
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