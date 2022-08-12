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В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на двое суток остались без горячей воды

Происшествия
12.08.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-komsomolskogo-mikrorajona-na-dvoe-sutok-ostalis-bez-goryachej-vody
В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на двое суток остались без горячей воды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Горячее водоснабжение в Комсомольском микрорайоне отключили днем 12 августа. Это связано с проведением ремонта на магистральной линии 600 мм.

Горячую воду жителям Комсомольского отключили на 48 часов, сообщает ЕДДС Краснодара.

Список улиц, попавших под отключение, не уточнили. Вероятно, горячей воды сейчас нет у жителей улиц Сормовской, Тюляева, Уральской, Симферопольской и 30-й Иркутской Дивизии.

Читайте также: авария на водопроводе оставила без воды жителей станицы Елизаветинской под Краснодаром.

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