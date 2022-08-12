В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на двое суток остались без горячей воды

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Горячее водоснабжение в Комсомольском микрорайоне отключили днем 12 августа. Это связано с проведением ремонта на магистральной линии 600 мм.

Горячую воду жителям Комсомольского отключили на 48 часов, сообщает ЕДДС Краснодара.

Список улиц, попавших под отключение, не уточнили. Вероятно, горячей воды сейчас нет у жителей улиц Сормовской, Тюляева, Уральской, Симферопольской и 30-й Иркутской Дивизии.

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