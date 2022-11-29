Жители Славянска-на-Кубани 30 ноября останутся без воды
Общество
29.11.2022 17:29
Жителей предупредили о плановом отключении водоснабжения.
Воды не будет 30 ноября с 9:00 до 14:00. Работу городского водозабора временно приостановят для замены пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Рекомендуется заблаговременно сделать запасы воды, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.
Читайте также: в Краснодаре из-за прорыва водопровода без холодной воды остались 11 многоэтажек.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- Краснодарский ресторан вошел в список лучших заведений мира
- Новороссийск занял первое место по грузообороту среди морпортов РФ
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа