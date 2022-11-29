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Жители Славянска-на-Кубани 30 ноября останутся без воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-slavyanska-na-kubani-30-noyabrya-ostanutsya-bez-vody
Видео канала «Кубань 24»

Жителей предупредили о плановом отключении водоснабжения.

Воды не будет 30 ноября с 9:00 до 14:00. Работу городского водозабора временно приостановят для замены пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Рекомендуется заблаговременно сделать запасы воды, сообщает пресс-служба администрации Славянска-на-Кубани.

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