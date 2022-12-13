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Жители шести улиц остались без света из-за сгоревшей подстанции в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-shesti-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-sgorevshej-podstantsii-v-krasnodare
Жители шести улиц остались без света из-за сгоревшей подстанции в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 13 декабря в Прикубанском округе.

Из-за возгорания на электроподстанции оказались обесточены ПС «К-109» и 13 трансформаторных подстанций. В результате в поселке Северном отключили свет на улицах Большевистской, Каштановой, Виноградной, Апельсиновой, Главной и Розовой, сообщает ЕДДС Краснодара.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в поселке Северном восстановят подачу электричества, не уточняется.

Читайте также: 12 декабря жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии. Электричество отключили на улицах Северной, Новороссийской, Головатого, Володарского, Железнодорожной, Ломоносова, Новокузнечной и Шевченко.

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