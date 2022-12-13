Жители шести улиц остались без света из-за сгоревшей подстанции в Краснодаре
Происшествия
13.12.2022 21:30
Аварийное отключение электроэнергии произошло вечером 13 декабря в Прикубанском округе.
Из-за возгорания на электроподстанции оказались обесточены ПС «К-109» и 13 трансформаторных подстанций. В результате в поселке Северном отключили свет на улицах Большевистской, Каштановой, Виноградной, Апельсиновой, Главной и Розовой, сообщает ЕДДС Краснодара.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в поселке Северном восстановят подачу электричества, не уточняется.
Читайте также: 12 декабря жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии. Электричество отключили на улицах Северной, Новороссийской, Головатого, Володарского, Железнодорожной, Ломоносова, Новокузнечной и Шевченко.
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