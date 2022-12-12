Жители 8 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Аварийное отключение произошло днем 12 декабря в старом центре Краснодара.

Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «В-201» и 13 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах Северной, Новороссийской, Головатого, Володарского, Железнодорожной, Ломоносова, Новокузнечной и Шевченко.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Когда в центре города восстановят подачу электроэнергии, пока не уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции 11 декабря оказались обесточены в Краснодаре. Без света временно остались жители домов на улицах Парусной, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и других.