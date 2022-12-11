ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
Происшествия
11.12.2022 11:42
В Карасунском округе Краснодара 11 декабря около 11:30 произошло крупное аварийное отключение электроэнергии.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключена ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции.
Без света временно остались жители домов на улицах Парусной, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и других.
Точное время восстановления энергоснабжения уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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