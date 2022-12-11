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ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ps-pochtovaya-i-63-transformatornyh-podstantsii-obestocheny-v-krasnodare
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Карасунском округе Краснодара 11 декабря около 11:30 произошло крупное аварийное отключение электроэнергии.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ, отключена ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции.

Без света временно остались жители домов на улицах Парусной, Мачуги, Автолюбителей, Игнатова, Благоева, Фадеева и других.

Точное время восстановления энергоснабжения уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: энергоавария произошла в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

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