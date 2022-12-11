Энергоавария произошла в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Происшествия
11.12.2022 11:32
В Прикубанском округе Краснодара днем 11 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились 6 трансформаторных подстанций.
В результате энергоаварии без света остались жители улиц Московской, Мусоргского и Тополиной.
Точное время восстановления не уточняется, на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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