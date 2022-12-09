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Без света из-за энергоаварии остались жители части Музыкального микрорайона в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-energoavarii-ostalis-zhiteli-chasti-muzykalnogo-mikrorajona-v-krasnodare
Без света из-за энергоаварии остались жители части Музыкального микрорайона в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 9 декабря около 9:25.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «РИП- 307» и еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Есенина, Мусорского, Агрохимическая, Ахтарская, Московская и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: из-за аварии на подстанции без света остались жители семи улиц в Краснодаре.

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