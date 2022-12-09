Без света из-за энергоаварии остались жители части Музыкального микрорайона в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 9 декабря около 9:25.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «РИП- 307» и еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Есенина, Мусорского, Агрохимическая, Ахтарская, Московская и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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