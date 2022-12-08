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Из-за аварии на подстанции без света остались жители семи улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-na-podstantsii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-semi-ulits-v-krasnodare
Из-за аварии на подстанции без света остались жители семи улиц в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 декабря около 17:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-327» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Подсолнечной, Филатова и Черниговской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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