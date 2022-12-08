Из-за аварии на подстанции без света остались жители семи улиц в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 8 декабря около 17:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «СВ-327» и еще 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Школьной, Пустовойта, Восточно-Кругликовской, Тихорецкой, Подсолнечной, Филатова и Черниговской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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