Поселок Новознаменский под Краснодаром остался без света из-за энергоаварии

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара произошло 8 декабря в 9:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-202» и были обесточены семь трансформаторных подстанций.

В настоящее время без электричества находятся жители поселка Новознаменский.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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