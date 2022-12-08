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Поселок Новознаменский под Краснодаром остался без света из-за энергоаварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poselok-novoznamenskij-pod-krasnodarom-ostalsya-bez-sveta-iz-za-energoavarii
Поселок Новознаменский под Краснодаром остался без света из-за энергоаварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара произошло 8 декабря в 9:30.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-202» и были обесточены семь трансформаторных подстанций.

В настоящее время без электричества находятся жители поселка Новознаменский.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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