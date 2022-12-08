Поселок Новознаменский под Краснодаром остался без света из-за энергоаварии
Происшествия
08.12.2022 09:38
Аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе Краснодара произошло 8 декабря в 9:30.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПШ-202» и были обесточены семь трансформаторных подстанций.
В настоящее время без электричества находятся жители поселка Новознаменский.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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