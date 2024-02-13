Жители шести СНТ под Краснодаром 14 февраля останутся без света
Общество
13.02.2024 10:35
Электричество отключат в районе Ростовского шоссе для проведения плановых работ.
В среду 14 февраля электричество отключат с 9:00 до 17:00 в шести СНТ: «ЗИП», «Радужное», «Луч», «Виктория В», «КраснодарСельмаш» и «Тополь».
«Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей», — сообщает МЦУ Краснодара.
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