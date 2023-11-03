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Жители Северского района жалуются на дым и запах от тлеющего мусорного полигона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-severskogo-rajona-zhaluyutsya-na-dym-i-zapah-ot-tleyushhego-musornogo-poligona
Видео канала «Кубань 24»

Неработающий полигон ТБО в станице Северской загорелся вечером 1 ноября, и его тушат уже в течение двух дней.

К 18:00 3 ноября полигон все еще тлеет очагами на площади 800 кв. м. Накануне дымящиеся очаги заливали водой, затем стали засыпать грунтом.

«Задействована спецтехника — автомобили КамАЗ и бульдозер. Работы ведутся непрерывно. Благодарю всех, кто в условиях задымленного воздуха участвует в ликвидации последствий пожара, чтобы скорее избавить жителей районного центра от дыма и запаха гари», — написал глава Северского района Андрей Дорошевский в Telegram.

По факту возгорания на мусорном полигоне Отдел МВД России по Северскому району проводит доследственную проверку. Специалисты взяли пробы воздуха на превышение ПДК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  пожар не несет угрозы близлежащим населенным пунктам Северского района.

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