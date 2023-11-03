Жители Северского района жалуются на дым и запах от тлеющего мусорного полигона

Неработающий полигон ТБО в станице Северской загорелся вечером 1 ноября, и его тушат уже в течение двух дней.

К 18:00 3 ноября полигон все еще тлеет очагами на площади 800 кв. м. Накануне дымящиеся очаги заливали водой, затем стали засыпать грунтом.

«Задействована спецтехника — автомобили КамАЗ и бульдозер. Работы ведутся непрерывно. Благодарю всех, кто в условиях задымленного воздуха участвует в ликвидации последствий пожара, чтобы скорее избавить жителей районного центра от дыма и запаха гари», — написал глава Северского района Андрей Дорошевский в Telegram.

По факту возгорания на мусорном полигоне Отдел МВД России по Северскому району проводит доследственную проверку. Специалисты взяли пробы воздуха на превышение ПДК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар не несет угрозы близлежащим населенным пунктам Северского района.