Бывший мусорный полигон загорелся в Северском районе

Возгорание произошло вечером 1 ноября на территории неработающего полигона ТБО в станице Северской.

«Оперативные службы уже на месте. Я также нахожусь на месте происшествия», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Он подчеркнул, что пожар не несет угрозы близлежащим населенным пунктам. Детали происшествия уточняют специалисты.

Информация о пожаре на законсервированной свалке в Северском районе поступила диспетчеру в 16:44. Спасатели прибыли на место через 19 минут и установили, что площадь возгорания составила 800 кв. метров.

Пожар на заброшенной свалке тушат 11 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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