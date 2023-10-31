В Краснодаре загорелся склад на Ростовском шоссе

Возгорание в коммерческом помещении на севере города произошло рано утром 31 октября.

Информация о пожаре на Ростовском шоссе поступила диспетчеру в 5:48. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил двухэтажное складское помещение. Площадь возгорания вначале составила 200 кв. метров, но из-за повышенной горючей нагрузки к 6:34 она увеличилась до 450 кв. метров.

В 7:05 пожар на складе локализовали на площади 550 кв. метров. На месте с огнем борются 58 человек и 18 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: пожар произошел ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщили в региональном Оперативном штабе, ЕДДС Северского района информировала, что в ночь с 28 на 29 октября на Афипском НПЗ произошло локальное возгорание.