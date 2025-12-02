Жители села в Сочи боятся остаться без единственной дороги, ведущей к домам

Оползень повредил проезжую часть, из-за чего был отменен школьный автобус. Теперь дети, проживающие в селе Раздольном, вынуждены ежедневно пешком преодолевать более 3 км по неосвещенной дороге без тротуара — независимо от погоды. Само полотно разрушается при каждом ливне и уже мало похоже на безопасное.

Участок на грани обрушения — под бетоном уже нет земли, очередная грузовая машина может проломить дорогу и упасть в обрыв. При въезде в село есть такой же участок — скоро и он станет аварийным. С началом зимы и ливнями уже можно будет начинать отчет до новых оползней по всей дороге.

«Вода из ливневки все больше подмывает участок. Дорога с каждым годом все хуже и хуже, отбойник висит в нескольких метрах над землей», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

Ремонта дороги здесь ждут с 2007 года. По словам местных жителей, тогда проезжая часть была еще целой.

«Как начали тоннели бить к Олимпиаде, тут ходила очень огромная техника на гусеницах. Обещали сделать, но не сделали», — сетует жительница села Раздольное Лилия Королева.

В итоге дорога не выдержала времени и осадков. Началась подвижка грунта. В прошлом году участок признали аварийным, сразу же отменили школьный автобус, установили знаки, но за год проезжая часть превратилась в узкую дорожку, а знаки покосило. Склон вместе с деревьями может обрушиться в любой момент.

«Этот лес уже кусками отваливается и сползает вниз на нижнюю дорогу — она же петлей идет», — говорит житель села Раздольное, заместитель председателя ТОС Камо Мангрсузян.

Дорожные петли приходится преодолевать и детям, которые идут со школы домой — по неосвещенной дороге и без тротуаров. В Раздольном проживают более 1 тыс. семей — многие многодетные.

«Дети ходят все в темноте по этому лесу. Школа заканчивает вторую смену в 19:00, а в 20:00 они приезжают сюда и идут пешком», — рассказывает жительница села Раздольное Элеонора Арутюнян.

В администрации Сочи сообщили, что на данном участке введен режим ЧС. С декабря 2024 года ремонт запланирован.

«Необходимые средства уже выделены из краевого бюджета, работы на объекте начнутся в 2026 году. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС: отведение поверхностного стока, строительство подпорной стены, ремонт дорожного полотна. Стоимость работ по ликвидации последствий ЧС — 158 млн рублей», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Необходимые средства уже выделены из краевого бюджета, работы на объекте начнутся в 2026 году.

Читайте также: очередной обвал дороги произошел в горном селе под Сочи

Подпишись, здесь всегда интересно.