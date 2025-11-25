Очередной обвал дороги произошел в горном селе под Сочи

Горная дорога связывает село Разбитый Котел с центром курорта. Журналисты были в Разбитом Котле в декабре прошлого года и этой весной.

Тогда на месте обвала сделали отсыпку грунта, а там, где пострадала проезжая часть, отремонтировали участок. Однако со временем обвал стал еще отвеснее, а засыпанный грунт смыло дождями.

Дорожники установили ливневку еще весной, чтобы вода уходила, а дорога не обваливалась, но со временем в результате ливней она съехала в реку вместе с насыпанным для укрепления склона грунтом.

«На сегодняшний день мы все видим, что земли здесь уже нет, профиль ушел в устье реки. Дорога продолжается обваливаться и рассыпаться», — сетует житель села Разбитый Котел Эдуард Кесен.

В прошлом году в декабре из-за обильных осадков произошел обвал дороги и оползень, причем — на крутом повороте, из-за чего машины с трудом разъезжались. Позже дорожники этот участок с ямами отремонтировали, но этого недостаточно — обрыв у дороги уже 50 м. В апреле этого года дорога была шире, но сейчас все по-другому.

«Край дороги продолжает осыпаться, проезжей части становится все меньше и меньше. Дорога просто сужается на глазах», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

С жителями Разбитого Котла в апреле встречался руководитель Сочинского филиала «Краснодаравтодора» Геннадий Бодрый, тогда же обвал временно укрепили грунтом для защиты дороги до старта капитальных работ. Предстояло сделать проект. Жители переживают, что проектирование слишком затянулось.

«С обеих сторон был введен режим ЧС, кто его отменил, что происходит дальше — нам непонятно. Уже ноябрь, а ничего не сделано», — рассказывает житель села Разбитый Котел Петрос Манасян.

Еще один участок на дороге оползневый. Земля тянет за собой газопровод, который пострадал в декабре, тогда сотрудники Горгаза установили временные опоры. Если зима будет холодной и дождливой, то все участки сползут с новой силой, дорога зимой в гололед будет опасной.

В министерстве транспорта Краснодарского края рассказали, что за участками ведется мониторинг.

«С учетом данного мониторинга сейчас оползни на обоих участках активизировались. После того, как оползни перейдут в спокойное состояние, будут запланированы работы по капитальному ремонту», — отмечает заместитель начальника управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Евгений Лаштабега.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дорогу в селе Разбитый Котел под Сочи планируют отремонтировать до конца года. Из-за обвала на участке горной дороги два опасных места.

