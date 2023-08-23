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Жители села под Новороссийском пожаловались на приезжих, мешающих детям играть в футбол

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-sela-pod-novorossijskom-pozhalovalis-na-migrantov-meshayushhih-detyam-igrat-v-futbol
Видео t.me/mnogonazi

О нарушениях со стороны приезжих из Средней Азии рассказали жители села Гайдук.

Люди сообщили в соцсетях, что мигранты, вопреки запрету, перелезают через забор на территорию местной школы и не дают детям играть в футбол. На замечания они не реагируют.

Кроме того, по пятницам приезжие массово собираются на территории Дома культуры и нарушают правила дорожного движения: паркуют автомобили и перебегают проезжую часть в непредназначенных для этого местах.

«По результатам мониторинга сети интернет и выявленной публикации УМВД России по городу Новороссийску инициировано проведение проверки, в ходе которой запланированы рейдовые профилактические мероприятия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По окончанию проверки полицейские примут законное решение, а действиям граждан дадут правовую оценку.

Читайте также: после жалоб жителей ЖК на Западном обходе Краснодара семерых нелегальных мигрантов выдворят из РФ. Нарушения миграционного законодательства на территории жилого комплекса по улице Западный Обход пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейским.

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