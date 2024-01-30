Жители России столкнулись со сбоями в работе сайтов и мобильных приложений

Проблемы с доступом к популярным интернет-ресурсам возникли вечером 30 января.

По данным сервиса DownRadar, пользователи столкнулись со сбоями, пытаясь зайти на сайты «Яндекса», МТС, «Мегафона», «Озона», «Ростелекома», «Авито», «Кинопоиска», «Сбербанка», Mail.ru и т.д.

Кроме того, пользователи сообщили о сбое в ряде мобильных приложений и отсутствии мобильного интернета у некоторых операторов.

В Минцифры России уточнили, что в стране возникла глобальная техническая проблема, которая затронула доменную зону .RU. Это связано с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Сотрудники технического центра Интернет и МСК-IX уже работают над устранением проблемы.

«В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы», — говорится в сообщении Минцифры России.

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