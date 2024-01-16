Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «ВКонтакте»
Общество
16.01.2024 12:05
С неполадками в работе социальной сети «ВКонтакте» пользователи со всей России столкнулись утром 16 января.
По данным сервиса «Сбой.РФ», с начала дня на работу «ВКонтакте» поступило уже свыше 6,6 тыс. жалоб. Днем ранее их было всего 31.
Больше всего жалоб на сбои в «ВКонтакте» поступило от жителей Москвы — 28%, Санкт-Петербурга — 16%, Свердловской области — 5%, Челябинской области — 4% и Краснодарского края — 3%.
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