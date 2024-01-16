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Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «ВКонтакте»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodarskogo-kraya-stolknulis-so-sboyami-v-rabote-vkontakte
Жители Краснодарского края столкнулись со сбоями в работе «ВКонтакте»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

С неполадками в работе социальной сети «ВКонтакте» пользователи со всей России столкнулись утром 16 января.

По данным сервиса «Сбой.РФ», с начала дня на работу «ВКонтакте» поступило уже свыше 6,6 тыс. жалоб. Днем ранее их было всего 31.

Больше всего жалоб на сбои в «ВКонтакте» поступило от жителей Москвы — 28%, Санкт-Петербурга — 16%, Свердловской области — 5%, Челябинской области — 4% и Краснодарского края — 3%.

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