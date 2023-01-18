Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно через «ВКонтакте»

Штрафы в соцсети можно оплатить без комиссии с помощью системы быстрых платежей. Платежная система прогрузится в аккаунте автоматически.

Постановление о штрафе и фото нарушения можно посмотреть в личном кабинете портала «Госуслуги».

Через «ВКонтакте» и VK Мессенджер теперь можно получать сообщения с портала госуслуг о назначенных выплатах и пенсиях, а также о ходе исполнительного производства и штрафах.

Чтобы настроить оповещения, нужно зайти в раздел «Связанные аккаунты» в профиле, нажать «Подключить» напротив значка или отсканировать код. Система перенаправит на страницу соцсети автоматически. Далее нужно разрешить соцсети отправлять уведомления от официальной страницы портала «Госуслуги». Затем придет подтверждение о подключении с сайта или официального сообщества во «ВКонтакте», сообщает Минцифры РФ.

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