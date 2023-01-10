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Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaregistrirovat-rebenka-po-mestu-zhitelstva-teper-mozhno-cherez-gosuslugi
Зарегистрировать ребенка по месту жительства теперь можно через «Госуслуги»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Раньше прописку можно было оформить только в МФЦ, паспортном столе или МВД.

Сейчас посещать ведомства не нужно — свидетельство о регистрации придет в личный кабинет «Госуслуг». Его можно распечатать и использовать при записи ребенка в детсад, школу и поликлинику, а также при оформлении льгот и пособий.

Зарегистрировать ребенка можно по месту жительства одного из родителей, который заполняет заявление. Для подачи нужны паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка либо номер актовой записи. Заявление рассмотрят в течение 6 дней. Бумажный вариант свидетельства по желанию можно получить в МВД, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в Telegram.

Читайте также: жители Кубани теперь могут оформить электронный полис ОМС через «Госуслуги».

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