Жители России смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза

Жители России смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза
Фото unsplash.com

Для этого нужно будет воспользоваться камерой смартфона или специальным фильтром. 

Как сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко, темные пятна на Солнце по форме будут напоминать Деда Мороза в оленьей упряжке. 

«На самом деле это гигантские солнечные пятна. На видимую сторону солнечного диска несколько дней назад вышел комплекс из трех тесно расположенных активных областей: 4294, 4296 и 4298. Размер самых крупных из них превышает диаметр Земли в несколько раз», — пояснила Кравченко. 

По словам эксперта, самое благоприятное время для просмотра пятен — рассвет или закат, когда Солнце низко над горизонтом и свет от него проходит сквозь большую толщину атмосферы. 

Она предупредила, что наблюдение Солнца невооруженным глазом длительное время опасно из-за светового и теплового излучения, даже при наличии облаков. В бинокль или телескоп без специального солнечного фильтра смотреть категорически запрещено, сообщает РИА «Новости». 

Читайте также: в новогоднюю ночь россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление.

