В новогоднюю ночь россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление

Луна покроет звездное скопление Плеяды вечером 31 декабря. Это редкое астрономическое явление происходит раз в 18 лет.

Плеяды — рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, одно из ближайших к Земле и самых ярких. Наблюдать за явлением можно будет в телескоп или бинокль.

«Покрытие произойдет прямо в новогоднюю ночь, а точнее, в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет. Луна в фазе около 88% и скопление Плеяды уже успеют подняться достаточно высоко для комфортных наблюдений в телескоп или бинокль», — пояснил ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов.

Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их. В телескоп или бинокль можно будет увидеть, как спутник Земли постепенно закрывает звезды, а спустя некоторое время, они снова появляются с другой стороны, сообщает ТАСС.

