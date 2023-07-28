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Жители России смогут становиться на воинский учет и сниматься с него с помощью Госуслуг

Общество
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Жители России смогут становиться на воинский учет и сниматься с него с помощью Госуслуг
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Правительство утвердило изменения в Положение о призыве на военную службу, подготовленные Министерством обороны РФ.

Согласно новым поправкам, военкоматы смогут использовать информационные ресурсы для ведения электронных личных дел. Теперь жители РФ смогут становиться на воинский учет, сниматься с него или вносить изменения в документы дистанционно с помощью реестра воинского учета сведений, содержащихся в информационных ресурсах.

Для этого будет достаточно направить обращение в военкомат через портал Госуслуг. Актуальность и достоверность вносимых гражданами изменений будут проверять сотрудники МВД, ФСИН, ФПСС, ФНС, Минздрава и Минцифры.

Кроме того, военнообязанных теперь будут оповещать о направлении повестки уведомлением в личном кабинете Госуслуг. В Правительстве уверены, что переход военкоматов на электронные системы поможет повысить эффективность работы с воинским учетом , исключив возможные ошибки, сообщает ТАСС.

Читайте также: жителям России запретят выезжать из страны со дня направления повестки из военкомата. Такой закон приняли депутаты Госдумы 25 июля на пленарном заседании.

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