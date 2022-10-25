Работники России назвали самые популярные причины для отгулов
Общество
25.10.2022 09:43
В опросе приняли участие более 3 тыс. человек практически из всех регионов России.
Согласно исследованию, 37% россиян берут отгулы на работе для посещения врача, 30% — из-за неважного самочувствия, 22% — из-за ожидания доставок на дом или вызовов мастеров.
Еще 21% опрошенных заявили, что берут отгулы на работе, чтобы присмотреть за детьми. 10% не идут на работу из-за усталости, 6% респондентов заявили, что могут взять отгул из-за хорошей погоды.
В разделе «Другое» 15% респондентов сказали, что вообще не берут отгулов на работе, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».
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