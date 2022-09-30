Опрос: многие россияне хотят провести осенний отпуск в Краснодарском крае

Видео канала «Кубань 24»

Такие данные получил один из крупных сервисов бронирования жилья, опросив своих пользователей.

Большинство туристов, изучая предложения кубанских отелей, останавливаются на Сочи — 53%. Следом по популярности в октябре-ноябре идут Геленджик — 15%, и Анапа — 11%.

Помимо этой традиционной тройки, в текущем году люди активно интересуются сезонными предложениями от Кабардинки — 7%, Архипо-Осиповки и Джубги — по 3%. Делают запросы в сети и по Азовскому побережью. Респондентами интернет-опроса также упоминались Ейск — 4% и станица Голубицкая — 5%.

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