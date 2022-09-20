Опрос: Сочи вошел в ТОП-10 самых популярных новогодних курортов
Сочи занял второе место по бронированию домов на новогодние праздники. Средняя стоимость суточной аренды жилья составляет 10 тыс. рублей.
По данным исследования, бронирование домов на новогодние праздники в этому году началось на один-два месяца раньше. Однако в сравнении с 2021 годом спрос на аренду вырос в семь раз. Не так существенно, но тоже выросла и средняя стоимость ночи в коттеджах — на 11%. Самый сильный рост отмечается в кемеровском Шерегеше и в карельской Сортавале. Посуточная аренда там подорожала на 21% и 26% соответственно.
Среди опрошенных 65% арендуют дома на новогодние праздники компанией свыше пяти человек. Еще 20% бронирований приходит от семей.
Стоит отметить, что в списке самых популярных новогодних курортов приводится стоимость ночи и средняя продолжительность поездки.
- Шерегеш — 13 тыс. 762 рублей / 6 ночей;
- Сочи — 10 тыс. 71 рубль / 5 ночей;
- Кисловодск — 5 тыс. 250 рублей / 7 ночей;
- Переславль-Залесский — 5 тыс. 700 рублей / 3 ночи;
- Суздаль — 14 тыс. 540 рублей / 3 ночи;
- Сортавала — 16 тыс. 800 рублей / 2 ночи;
- Сухум — 6 тыс. рублей / 4 ночи;
- Банное — 5, 5 тыс. рублей / 2 ночи;
- Архыз — 10 тыс. рублей / 2 ночи;
- Яхрома — 20 тыс. 250 рублей / 4 ночи.
Список составлен на основании данных бронирований домов туристами с 30 декабря 2022 по 8 января 2023, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.
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