Опрос: Сочи вошел в ТОП-10 самых популярных новогодних курортов

Фото пресс-службы "Роза Хутор".

Сочи занял второе место по бронированию домов на новогодние праздники. Средняя стоимость суточной аренды жилья составляет 10 тыс. рублей.

По данным исследования, бронирование домов на новогодние праздники в этому году началось на один-два месяца раньше. Однако в сравнении с 2021 годом спрос на аренду вырос в семь раз. Не так существенно, но тоже выросла и средняя стоимость ночи в коттеджах — на 11%. Самый сильный рост отмечается в кемеровском Шерегеше и в карельской Сортавале. Посуточная аренда там подорожала на 21% и 26% соответственно.

Среди опрошенных 65% арендуют дома на новогодние праздники компанией свыше пяти человек. Еще 20% бронирований приходит от семей.

Стоит отметить, что в списке самых популярных новогодних курортов приводится стоимость ночи и средняя продолжительность поездки.

Шерегеш — 13 тыс. 762 рублей / 6 ночей;

Сочи — 10 тыс. 71 рубль / 5 ночей;

Кисловодск — 5 тыс. 250 рублей / 7 ночей;

Переславль-Залесский — 5 тыс. 700 рублей / 3 ночи;

Суздаль — 14 тыс. 540 рублей / 3 ночи;

Сортавала — 16 тыс. 800 рублей / 2 ночи;

Сухум — 6 тыс. рублей / 4 ночи;

Банное — 5, 5 тыс. рублей / 2 ночи;

Архыз — 10 тыс. рублей / 2 ночи;

Яхрома — 20 тыс. 250 рублей / 4 ночи.

Список составлен на основании данных бронирований домов туристами с 30 декабря 2022 по 8 января 2023, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.

Читайте также: Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в бархатный сезон.