Жители России начали массово продавать счастливые транспортные билеты

Талоны на проезд, стоимость которых начиналась от 3 копеек, сейчас оцениваются в несколько тысяч. В интернете даже появился настоящий рынок счастливых билетов.

Шесть цифр на билете решают, счастливый он или нет. Схему вычисления везучего номера придумали сразу же с появлением в городах России первого общественного транспорта. Если сумма первых трех цифр номера равнялась сумме последних трех, то билет счастливый.

Интересное хобби у Владимира Доброгурского. На своем рабочем месте он раскладывает коллекцию билетов, почти каждый — счастливый.

«Это личная история, это не для коллекционирования талонов, а для коллекционирования воспоминаний, связанных с этими билетами. Мне предлагали купить у меня билеты, я отказывался из-за воспоминаний», — делится коллекционер Владимир Доброгурский.

Однако многие обладатели старинных талонов решаются заработать. Объявлений в интернете о продажи счастливых билетиков много. Можно приобрести один или сразу коллекцию — цены доходят до 100 тыс. рублей. Большой выбор и в антикварных магазинах.

«Были как цветные с разными картинками и достопримечательностями Краснодара, так и обычные бумажные билетики», — говорит коллекционер-продавец Олег Фуркаленко.

Леонид Лобанов рассказал, что в его молодости все ели счастливые билеты. Это было необходимо для исполнения желания.

«Я сам их ел, была традиция такая. Зажевал — и все твои желания сбываются. Загадывали насущное, что сейчас хотелось, допустим. порцию мороженого или большую шоколадку», — говорит житель Краснодара Леонид Лобанов.

Цифры действительно могут приносить людям удачу, уверены нумерологии, но важна комбинация.

«Когда совпадают цифры на билете и в дате вашего рождения, тогда билет действительно может приносить не только удачу еще, но еще и хорошие плоды. У нас создается коридор, благодаря которому можем получить желаемое», — объясняет кармический нумеролог Екатерина Медведь.

Билеты стали и частью арт-объектов, из них создают картины и украшают мебель. Пусть никакой практической ценности в этих билетах уже нет — они стали элементом ностальгии, творческого хобби и винтажной моды.

