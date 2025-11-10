Бесплатный проезд для детей до 14 лет предложили ввести в России

Отмену оплаты предложили компенсировать повышением цен на проезд для взрослых.

Сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет предложил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он убежден, что это повысит мобильность подрастающего поколения и поможет семьям.

«Проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет должен быть бесплатным. Не понимаю, как штрафовать ребенка 7-12 лет. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно», — отметил Гриб.

Он подчеркнул, что детям очень важно посещать различные кружки, а отмена оплаты проезда сделает это доступнее. Гриб также добавил, что в России подростки могут устроиться на работу только с 14 лет, поэтому следует сделать бесплатный проезд именно до этого возраста.

«Поэтому предлагаю весь общественный транспорт до 14 сделать бесплатным на всей территории РФ. Тарифы повысить для взрослых, но для детей сделать полностью бесплатным, как в ряде стран мира», — цитирует Гриба ТАСС.

