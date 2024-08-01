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Жители России массово столкнулись со сбоем в работе YouTube

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-rossii-massovo-stolknulis-so-sboem-v-rabote-youtube
Видео канала «Кубань 24»

О проблемах в работе видеохостинга свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Читайте также: до конца июля скорость загрузки видео на YouTube на ПК может снизиться до 40%. Работу YouTube в России собираются замедлять. До конца июля скорость загрузки видеохостинга на стационарных компьютерах может снизиться до 40%. Некоторые пользователи сервиса проблему заметили еще две недели назад.

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