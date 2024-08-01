Жители России массово столкнулись со сбоем в работе YouTube

О проблемах в работе видеохостинга свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

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