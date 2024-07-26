До конца июля скорость загрузки видео на YouTube на ПК может снизиться до 40%

Работу YouTube в России собираются замедлять. До конца июля скорость загрузки видеохостинга на стационарных компьютерах может снизиться до 40%. Некоторые пользователи сервиса проблему заметили еще две недели назад.

Все началось с сообщения от крупнейшего интернет-провайдера России. Сотрудники компании первыми предупредили о возможных сбоях работы видеохостинга.

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», ― сообщает ПАО «Ростелеком».

После введения санкций в Россию перестали поступать новые серверы владельца платформы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры.

«Говорят, это связано с деградацией оборудования Google. Я считаю, что это не так. Скорее всего, это связано с тем, что наших блогеров в последнее время блокируют, им приходится размещаться на наших сервисах», ― отмечает IT-специалист Александр Шестопалов.

Замедление связано не только с техническими проблемами , но и с политикой платформы. С 2020 года видеохостинг ограничил доступ к 207 каналам из России. При этом только с начала этого года таких блокировок, по данным Роскомнадзора, было 83. В основной массе это российские государственные СМИ, а также авторские страницы отечественных писателей и артистов.

«После многочисленных банов контента, который YouTube считал не в интересах Америки, у нас появилась своя платформа Rutube», ― подчеркивает политолог Геннадий Подлесный.

В частности, речь идет о каналах «Соловьёв LIVE», «Крым 24», RT, РБК, НТВ, Первого канала, а также о многочисленных региональных дочерних компаний ВГТРК. Видеохостинг заблокировал музыкантов Полину Гагарину, Олега Газманова, Григория Лепса и Юлию Чичерину.

«Все происходящее — является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения. Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет», ― говорит глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

По данным Mediascope, в июне этого года месячная аудитория YouTube в России составила 95,6 млн человек, что составляет 78,5% населения России. В связи с замедлением сервиса эти же показатели за август могут серьезно просесть. При этом, как уверяет интернет-эксперты, даже если все серверы Google на территории России перестанут работать, россияне без YouTube не останутся. Контент в таком случае будет загружаться с других мест. Люди найдут способ, как смотреть видеоролики.

«Хорошим дополнением к YouTube могут стать некоторые другие сервисы, такие, как RuTube и ВК видео. Долгие годы эти видеохостинги не воспринимали всерьез, но именно теперь настает их звездный час. На площадках собрано большое количество контента: это и выступления стендап-комиков, и крутые шоу, и фильмы, и сериалы. Даже наш телеканал уже перешел на RuTube. На сайте можно найти абсолютно любые сюжеты и программы «Кубань 24», ― рассказывает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

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