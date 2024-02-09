В России создадут черный список YouTube-блогеров

По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, ОП РФ начинает работу над созданием черного списка российских блогеров, имеющих YouTube-каналы.

Об Александр Малькевич рассказал во время круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках». По словам эксперта, после того, как список будет создан, его опубликуют. Цель этого — простимулировать блогеров перейти в российское соцсети.

«Потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — добавил Малькевич.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества отметил, что в рамках программы будет создан комплекс мер по мотивации российских блогеров к выбору российских платформ. По его словам, в дальнейшем этот черный список блогеров должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим отечественные соцсети.

«И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — добавил эксперт.

Малькевич отметил, что в первую часть попадут работающие с детской аудиторией на YouTube российские блогеры, пишет RT.

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