Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Матч ТВ» прекратил публиковать контент на YouTube

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/match-tv-prekratil-publikovat-kontent-na-youtube
«Матч ТВ» прекратил публиковать контент на YouTube
«Матч ТВ» прекратил публиковать контент на YouTube

С 1 февраля проекты «Газпром-Медиа Холдинг», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на YouTube.

Соответствующее распоряжение подписал гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. При этом продолжается размещение на Rutube.

В ряде СМИ предположили, что корпорация пошла на это из-за возможного закрытия YouTube в России. Однако в пресс-службе «Газпром‑Медиа Холдинг» заявили, что это произошло из-за отношения площадки к каналам компании.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром‑Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», — говорится в заявлении «Газпром‑Медиа Холдинг».

Они отметили, что с Rutube подобных проблем не возникнет, так как это российский ресурс.

«Мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента», — цитирует заявление «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минцифры 19 января заявили, что необходимости в блокировке видеохостинга YouTube пока нет.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
  5. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях