«Матч ТВ» прекратил публиковать контент на YouTube

С 1 февраля проекты «Газпром-Медиа Холдинг», в число которых входит и канал «Матч ТВ», прекратили публиковать контент на YouTube.

Соответствующее распоряжение подписал гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. При этом продолжается размещение на Rutube.

В ряде СМИ предположили, что корпорация пошла на это из-за возможного закрытия YouTube в России. Однако в пресс-службе «Газпром‑Медиа Холдинг» заявили, что это произошло из-за отношения площадки к каналам компании.

«В марте прошлого года корпорация Google незаконно заблокировала каналы «Газпром‑Медиа Холдинга» ТНТ и НТВ на YouTube, и по этим фактам мы инициировали судебные процессы. Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», — говорится в заявлении «Газпром‑Медиа Холдинг».

Они отметили, что с Rutube подобных проблем не возникнет, так как это российский ресурс.

«Мы, как его владелец, заинтересованы в привлечении на него самого лучшего контента», — цитирует заявление «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минцифры 19 января заявили, что необходимости в блокировке видеохостинга YouTube пока нет.