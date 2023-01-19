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Максут Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/maksut-shadaev-pozitsiya-mintsifry-po-blokirovke-youtube-ne-izmenilas
Максут Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
Фото StockSnap, pixabay.com

Министр цифрового развития России Максут Шадаев на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» 19 января заявил о том, что необходимости в блокировке видеохостинга YouTube пока нет.

«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», — цитирует Шадаева РБК.

Ранее глава Минцифры неоднократно заявлял, что власти не планируют блокировать YouTube без серьезных причин, так как в России пока нет конкурентоспособного аналога. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время, а те, кто активно продолжит им пользоваться, будут выявлены и понесут наказание. При этом в Госдуме 18 января заявили, что впервые слышат о блокировке видеохостинга.

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