Максут Шадаев: позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась
Общество
19.01.2023 15:27
Министр цифрового развития России Максут Шадаев на брифинге «Цифровая трансформация российской экономики в новых условиях» 19 января заявил о том, что необходимости в блокировке видеохостинга YouTube пока нет.
«Позиция Минцифры по блокировке YouTube не изменилась», — цитирует Шадаева РБК.
Ранее глава Минцифры неоднократно заявлял, что власти не планируют блокировать YouTube без серьезных причин, так как в России пока нет конкурентоспособного аналога.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время, а те, кто активно продолжит им пользоваться, будут выявлены и понесут наказание. При этом в Госдуме 18 января заявили, что впервые слышат о блокировке видеохостинга.
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