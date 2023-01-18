Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал YouTube «информационной чумой нашего времени» и заявил о скором закрытии видеохостинга в России.
Говоря о причинах, почему YouTube все еще не заблокирован для российских пользователей, Пригожин сообщил о присутствии в администрации президента прозападнически настроенных людей и «нелепом мнении» об отсутствии альтернатив видеоресурсу.
«Те, кто против закрытия YouTube — это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили», — сказал Пригожин.
Говоря о контенте YouTube, Пригожин отметил, что из 100% роликов порядка 40% политизированы и направлены против России, сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.
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