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Жители пяти улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pyati-ulits-v-tsentre-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
Жители пяти улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 21 августа в 17:07.

В результате повреждения на линии 6–10 кВ отключились ПС «НБ-406» и еще 13 трансформаторных подстанций. Без света остались жители улиц Кубанонабережной, Пушкина, Комсомольской, Октябрьской и Постовой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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