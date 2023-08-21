Из-за аварии без света остались жители ЖК «Московского» в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило в ЕДДС Краснодара 21 августа в 10:13.

В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключились 16 трансформаторных подстанций. Без света остались многоэтажки на улицах Артюшкова, Карякина, Байбакова, Котлярова, Зиповской, Московской, Яцкова, Шевелева и Трошева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.