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Из-за аварии без света остались жители ЖК «Московского» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-zhk-moskovskogo-v-krasnodare
Из-за аварии без света остались жители ЖК «Московского» в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило в ЕДДС Краснодара 21 августа в 10:13.

В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключились 16 трансформаторных подстанций. Без света остались многоэтажки на улицах Артюшкова, Карякина, Байбакова, Котлярова, Зиповской, Московской, Яцкова, Шевелева и Трошева.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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