Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жители почти 40 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pochti-40-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
Жители почти 40 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 августа в 14:50.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключены подстанция «К- 109» и 19 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Дзержинского, Апельсиновой, Пригородной, Большевистской, Брестской, Губкина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Урожайной, Малиновой, Банановой, Абрикосовой, Вишневой, Алычевой, Вольной, Главной, Инжировой, Клубничной, Персиковой, Розовой, Ромашковой, Сиреневой, Фиалковой, Фруктовой, Ароматной, Гвоздичной, Кленовой, Лимонной, Пионовой, Черешневой, Зарничной, Яблочной и Тюльпановой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: без света в Новороссийске остались около 7 тыс. человек, прокуратура проводит проверку.

Статьи
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Шелковица или тутовник: польза и вред южной ягоды
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Какое нижнее белье самое безопасное для мужчин и женщин
Топ-5 незабываемых фильмов Андрея Кончаловского
Топ-5 незабываемых фильмов Андрея Кончаловского
Топ-5 рецептов из любимых произведений
Топ-5 рецептов из любимых произведений
Зачем нужен фосфор в организме и чем опасен его дефицит
Зачем нужен фосфор в организме и чем опасен его дефицит
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях