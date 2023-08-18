Жители почти 40 улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 18 августа в 14:50.

Из-за повреждения на линии 6–10 кВ отключены подстанция «К- 109» и 19 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Дзержинского, Апельсиновой, Пригородной, Большевистской, Брестской, Губкина, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Урожайной, Малиновой, Банановой, Абрикосовой, Вишневой, Алычевой, Вольной, Главной, Инжировой, Клубничной, Персиковой, Розовой, Ромашковой, Сиреневой, Фиалковой, Фруктовой, Ароматной, Гвоздичной, Кленовой, Лимонной, Пионовой, Черешневой, Зарничной, Яблочной и Тюльпановой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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