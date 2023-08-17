Без света в Новороссийске остались около 7 тыс. человек, прокуратура проводит проверку

Массовое отключение электроэнергии произошло на различных участках днем 17 августа.

Электричество отключили в многоквартирных домах и объектах социальной сферы в Центральном и Южном районах города — на Анапском шоссе, Энгельса, Черняховского, Котанова, Видова, Пархоменко, Мурата Ахеджака, проспекте Ленина и других.

По предварительным данным, без света остались около 7 тыс. жителей города. По этому факту прокуратура Новороссийска организовала проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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