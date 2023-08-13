Жители 17 улиц в Краснодаре остались без света из-за крупных аварий

Отключения электроэнергии произошли вечером 13 августа в Центральном и Карасунском округах.

В результате повреждений на линии оказались обесточены ПС «В-201», ПС «ПШ-203» и 39 трансформаторных подстанций. Света временно нет в центре: на улицах Северной, Буденного, Щорса, Ломоносова, Володарского и Кузнечной, а также на востоке города: улицах Уральской, Сормовской, Тюляева, Симферопольской, Приозерной 1-м и 2-м Монтажном проезде, Станочной, Бородинской, Горького и Гидростроителей.

На месте аварий работают бригады энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центр города, а также в КМР, ГМР, Пашковку и КСК уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: краснодарцев попросили экономить электроэнергию из-за повышенной нагрузки на электросети.