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Жители 17 улиц в Краснодаре остались без света из-за крупных аварий

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-17-ulits-v-krasnodare-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnyh-avarij
Жители 17 улиц в Краснодаре остались без света из-за крупных аварий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отключения электроэнергии произошли вечером 13 августа в Центральном и Карасунском округах.

В результате повреждений на линии оказались обесточены ПС «В-201», ПС «ПШ-203» и 39 трансформаторных подстанций. Света временно нет в центре: на улицах Северной, Буденного, Щорса, Ломоносова, Володарского и Кузнечной, а также на востоке города: улицах Уральской, Сормовской, Тюляева, Симферопольской, Приозерной 1-м и 2-м Монтажном проезде, Станочной, Бородинской, Горького и Гидростроителей.

На месте аварий работают бригады энергетиков. Время восстановления подачи электричества в центр города, а также в КМР, ГМР, Пашковку и КСК уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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